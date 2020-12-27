حبس 3 متهمين بالسلام لقيامهم بخطف رجل أعمال سوري وسرقته

أمرت نيابة السلام الأول اليوم الأحد، حبس 3 متهمين لقيامهما باستدراج رجل أعمال سوري بقصد السرقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.





كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من السوري الجنسية م م ع، 49 سنة، صاحب مصنع ملابس جاهزة، مفاده مصاب بجرح سطحي باليد اليسرى، بأنه عقب انتهاء العمل بالمصنع ملكه واستقلاله السيارة ملكه ماركة رينو وبصحبته وس م، 21 سنة، عاملة بذات المصنع ومقيمة مساكن الدلتا الجديدة ـ دائرة القسم لتوصيلها لمحل إقامتها، وحال سيرهما بشارع الرست خلف سنترال الحسن والحسين، دائرة القسم استوقفه شخصان مجهولان، وتعديا عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما مُحدثان إصابته المنوه عنها واستوليا منه على 4000 آلاف جنيه، وهاتف محمول، وكومبرسور هواء، ومفتاح صليبة، كرها ً عنه ولاذا بالفرار صحبة الفتا واتهمها بالتواطؤ مع المتهمان.









بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن المذكورة وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من م م ف، 22 سنة، سائق، أ ع، 23 سنة، عامل والسابق اتهامه في القضية رقم 1121 لسنة 2017م السلام أول " سلاح بدون ترخيص".





بإعداد الأكمنة اللازمة بأمكن ترددهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبحوزتهم المسروقات المستولي عليها، وكذا سلاح أبيض " مطواة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.



