ضبط ١٢٠٣ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (1203) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

وضبط (2٫3 طن "مصنعات لحوم" بدون مستندات "مجهول المصدر" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 6 ماكينة أدوات إنتاج)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة مصنعات اللحوم) بمحافظة القليوبية. 

وضبط (2٫3 طن "جمبرى - كاليمارى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية) بمحافظة الجيزة. 

وضبط (2 طن "دواجن كاملة") معبأة داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية غير مسجلة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بدون إشراف من الطب البيطرى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مجزر لذبج الدواجن بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ. 

وضبط (1٫5 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الدواجن بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية. 

وضبط (2 طن "دقيق بلدى") مدعم مخصصة للمخابز البلدية تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بــ 10900 جنيهًا.. بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة القليوبية. 

وضبط (1195 عبوة شحوم سيارات مدون عيها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى – 700 كيلو جرام بودرة تبيض بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة شحوم السيارات بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية. 

وضبط (10 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية. 

وضبط (7٫5 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والأعلاف) بمحافظة الغربية. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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