إحباط تهريب 25 طن شماريخ وألعاب نارية عبر ميناء الإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الامنية، من إحباط محاولة تهريب 25 طن شماريخ وألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية البحرى.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى الشركات الصناعية الكائن مقرها بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، بإستيراد رسالة من خارج البلاد داخل إحدى الحاويات وصلت لميناء الإسكندرية مشمولها (رولات نايلون) على غير الحقيقة وأنها تحوى بداخلها أصناف محظور دخولها البلاد.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفرز مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (حوالى 25 طن من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).. هذا وقد قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ (70 مليون جنيه) تقريبًا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



