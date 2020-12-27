ضبط شخص لاتهامه بالإحتيال على المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية بسوهاج

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (عدد من المواطنين - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم بوظائف حكومية مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج – له معلومات جنائية بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين بوظائف حكومية من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسئولى العديد من الجهات، وقدرته عى إلحاقهم بوظائف بتلك الجهات (خلافًا للحقيقة)، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين، إلا أنه لم يفِ بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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