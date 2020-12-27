قبل مواجهة الزمالك.. سموحة يفتقد جهود نجمه بسبب كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
علي غزال
علي غزال
رامي بيشاي
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أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، باستثناء على غزال، لاعب الوسط  الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى ، قبل مواجهة  فريق الزمالك غداً الإثنين فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب النادى اليوم ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامي باختيار 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الثلاث الماضية.

ويدرس أحمد سامى المدير الفنى للفريق إعادة أحمد حمص إلى وسط سموحه خلال مباراة الزمالك للإسفتادة من قدراته الفنية فى السيطرة على منطقة المناورات بوسط الملعب فى ظل غياب طارق حامد لاعب الزمالك عن هذه المباراة القوية.

ويسعى مدرب سموحة إلى مواصلة عروضه القوية مع الموج الأزرق فى الدورى واستكمال تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الحالى.

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علي غزال سموحة رياضة الزمالك اخبار الرياضة

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