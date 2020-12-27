15.5 مليار دولار ميزانية دبي خلال 2021
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
وكالات
Advertisements
قال حاكم دبي اليوم إن الإمارة التي تعد مركز المال والأعمال في الإمارات أقرت ميزانية حجمها 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار) لعام 2021.
وبحسب "رويترز" خلا البيان من رقم للمقارنة مع الإنفاق الفعلي في 2020 لكن حجم ميزانية 2021 يقل عن المقرر لعام 2020 والبالغ 66.4 مليار درهم.
وصادق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على الميزانية التي تأخذ في الحسبان الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للسنة المالية 2020 وتداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي