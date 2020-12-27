الأرصاد: الطقس دافىء.. والصغرى 11 بالقاهرة (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية. 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وباردًا ليلًا على معظم الانحاء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 22 والصغرى 11
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13
مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 10
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15
دمياط العظمى 21 والصغرى 14
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11
السويس العظمى 22 والصغرى 12
العريش العظمى 22 والصغرى 12
طابا العظمى 21 والصغرى 14
سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 4
شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 17
الغردقة العظمى 24 والصغرى 15
الفيوم العظمى 22 والصغرى 8
بني سويف العظمى 22 الصغرى 8
المنيا العظمى 22 والصغرى 9
أسيوط العظمى 23 والصغرى 8

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