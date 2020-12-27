موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
برشلونة
برشلونة
غدير أحمد
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يستضيف برشلونة نظيره إيبار يوم الثلاثاء المقبل داخل قلعة كامب نو، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ورفع البرسا من روحه المعنوية وطمأن الجماهير نسبيًا، عندما فاز في الجولة الماضية على بلد الوليد بثلاثة أهداف دون رد، وهذا ما جعله يصعد إلى المرتبة الرابعة برصيد 24 نقطة.

وتقام مباراة برشلونة ونظيره إيبار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من السهر الجاري، بملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

وستذاع مباراة برشلونة وإيبار على مجموعة قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط.

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