ارتفاع هامشي بمؤشر سوق الأسهم السعودية مع بداية التعاملات

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.2% رابحاً 17.77 نقطة ليصل إلى مستوى 8720.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.91% رابحاً 408.08 نقطة ليصل إلى مستوى 21765.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.5 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.52%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.11%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والمواد الأساسية بنسبة 0.05%، 0.01%، على التوالي.