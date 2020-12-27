ارتفاع هامشي بمؤشر سوق الأسهم السعودية مع بداية التعاملات
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
نيفين سمير
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استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.2% رابحاً 17.77 نقطة ليصل إلى مستوى 8720.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.91% رابحاً 408.08 نقطة ليصل إلى مستوى 21765.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.5 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال.
وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.52%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.11%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والمواد الأساسية بنسبة 0.05%، 0.01%، على التوالي.
وقفز 141 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 6.78%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 4.89%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 4.87%، فيما تراجع 45 سهماً على رأسها سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 2.40%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 1.08%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 1.01%، فيما تصدر سهم "ملاذ للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 237.2 مليون ريال سعودي.