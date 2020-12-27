بسبب كورونا.. نبيل الحلفاوي يعتذر عن المشاركة في أعمال جديدة

قرر الفنان نبيل الحلفاوي، الاعتذار عن عدم المشاركة في أي أعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلًا: "عن نفسي بعتذر بالفعل عن أي عمل جديد في ظل هذا التصاعد في الإصابات وسرعة الانتشار على الأقل حتى ينتهي فصل الشتاء، ولمّا نشوف أخرتها".





وأضاف "الحلفاوي": "كن فاضل لي يوم أو يومين الشهر المقبل في تصوير عملي الأخير ولازم أخلصهم، ربنا يعديهم على خير".