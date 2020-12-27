سقوط ضحايا بإطلاق نار في ولاية ماساتشوستس الأمريكية

قتل شخص وأصيب 5 آخرين جراء إطلاق نار أثناء تصوير فيديو غنائي في مدينة لين، بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، وقع الحادث في منطقة كوينسي تيراس وشارع واشنطن.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن إطلاق النار جاء خلال تسجيل فيديو موسيقي، الذي تحول إلى عنف بين الحاضرين، وجرى إطلاق نار أسفر عن إصابة عدة أشخاص، حالة اثنين منهم حرجة.

ولاتزال التحقيقات جارية.