كارول سماحة تكشف كواليس ألبومها الميلادي الجديد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن كواليس التحضيرات لألبومها الميلادي الجديد Christmas Carole الذي طرحته بمناسبة الأعياد المجيدة.

وأطلّت كارول سماحة بفيديو نشرته عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وتحدّثت عن رغبتها منذ سنوات بتقديم ألبوم ميلادي يضم أغنيات يتم تنفيذها بالمستوى الذي تطمح إليه على غرار أغاني الميلاد الأجنبية، وتصبح من الأغاني الكلاسيكية الخاصة بهذه المناسبة.

وكشفت كارول سماحة أنها كانت تطمح منذ أكثر من 8 سنوات لتقديم ألبوم غنائي ميلادي، وحققت هذا الحلم في العام 2020 بإصدار ألبوم Christmas Carole.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة كانت قد أطلت ليلة عيد الميلاد في سهرة ميلادية مميّزة عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال – LBCI، وقدّمت خلال الأمسية أغاني ألبومها الميلادي.

ألبوم Christmas Carole الميلادي يتضمن 9 أغنيات جاءت عناوينها كالتالي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).


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