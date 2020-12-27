أحلام توجه رسالة لحلا الترك

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
Advertisements

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة إلى النجمة البحرينية الشابة حلا الترك من خلال خاصية ستوري في انستغرام.

ونشرت أحلام مجموعة صور لحلا الترك من أحدث جلسة تصوير لها وعلقت قائلة: "ما شاء الله تبار الله على بنتي القمر ربي يسعدك ويكبر حظك حبيبتي".

واعتبر رواد التواصل الاجتماعي أن رسالة أحلام مبطنة وتحمل معاني أخرى، وكأن النجمة أرادت بذلك أن تعلن عن وقوفها التام مع حلا ضد والدتها منى السابر التي أثارت الجدل قبل فترة بعد أن ناشدت أحلام طالبةً منها التدخل لحل خلافها مع ابنتها حلا لوقف حكم السجن عليها.

وبدورها التزمت النجمة الإماراتية أحلام الصمت، ولم تتدخل بين الأم وابنتها.

وكانت منى السابر والدة حلا الترك قد كشفت عن صدور حكم المحكمة عليها بالسجن عاماً كاملاً بسبب رفع ابنتها قضية أمانة عليها بسبب عدم سدادها مبلغاً مالياً، كانت قد استلفته منها سابقاً بسبب ظروفها المالية الصعبة

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن تحديد عقد نجميه

منذ 38 دقيقة

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 17 ساعة

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"بعد أزمة سقارة".. الصحفيين تُحيل مستشار وزير السياحة والآثار إلى التحقيق

منذ نصف ساعة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

09:45 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)

09:35 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

12:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى