العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:49 ص Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك الزمالك يختار بديل مصطفي محمد منذ حوالي 17 ساعة مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر منذ حوالي 21 ساعة عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا منذ ساعة و 24 دقيقة عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة منذ حوالي 10 ساعة وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق" منذ حوالي 17 ساعة الأهلي يصدم موسيماني منذ حوالي 14 ساعة تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي منذ ساعة و 9 دقيقة خطوة واحدة تفصل الزمالك عن تحديد عقد نجميه منذ 39 دقيقة الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو" منذ ساعتين و 39 دقيقة متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم منذ حوالي 18 ساعة تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما منذ حوالي 3 ساعات أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو) منذ ساعة و نصف أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد منذ حوالي 10 ساعة تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري منذ ساعة "بعد أزمة سقارة".. الصحفيين تُحيل مستشار وزير السياحة والآثار إلى التحقيق منذ نصف ساعة