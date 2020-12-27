رئيس الجهاز : إفتتاح مقري الإدارة التعليمية والمركز التكنولوجي لمكتب تموين مدينة بدر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
رئيس جهاز مدينة بدر
رئيس جهاز مدينة بدر
احمد الشيخ
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صرح عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم افتتاح مقري المركز التكنولوجي الخاص بمكتب تموين مدينة بدر بالمجاورة الخامسة الحي الثاني،  وإدارة بدر التعليمية بمنطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة.

وأوضح عمار مندور، أنه حضر الافتتاحين،  عبدالنعيم حامد، وكيل اول وزارة التموين بالقاهرة، عبدالعزيز فهمى، مدير عام الادارة التعليمية، ومصطفي جبريل، مدير عام إدارة التموين، وعبدالرحمن عبدالفتاح، رئيس مجلس الأمناء ولفيف من مسئولي المدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى في إطار الخطة الموضوعة لتوفير كافة الخدمات الحكومية للمواطنين المقيمين بالمدينة، وكذا التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر، ومجلس امناء المدينة، ومديرتي التموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم بالقاهرة.

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