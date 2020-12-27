هبوط جماعي بمؤشرات البورصة مع بداية أول جلسة في الأسبوع





إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد ، علي تراجع جماعي للمؤشرات مضغوطة بمبيعات المصرين والأجانب، تزامناً مع إزمة إنتشار السلالة الجديدة من كورونا وزيادة أعداد المصابين والتي تسببت في تراجع معظم البورصات العالمية منذ بداية الأزمة .





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 10602.2 نقطة، و تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 2022.4 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 2933.6نقطة.









وإختتمت المؤشرات المصرية تداولات الأسبوع الماضي على مكاسب متباينة لينهي المؤشر الرئيسي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06% عند 10683 نقطة بمشتريات من المؤسسات العربية على بعض القياديات مع استمرار تراجع التجارى الدولى و فشله فى الاستقرار أعلى الـ 60 جنيه منذ تأثره بنتائج أعماله بعد زيادة المخصصات.



