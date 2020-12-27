هبوط جماعي بمؤشرات البورصة مع بداية أول جلسة في الأسبوع

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد ، علي تراجع جماعي للمؤشرات مضغوطة بمبيعات المصرين والأجانب، تزامناً مع إزمة إنتشار السلالة الجديدة من كورونا  وزيادة أعداد المصابين والتي تسببت في تراجع معظم البورصات العالمية منذ بداية الأزمة .

وتراجع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 10602.2 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 2022.4 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 2933.6نقطة.


وإختتمت المؤشرات المصرية تداولات الأسبوع  الماضي على مكاسب متباينة  لينهي المؤشر الرئيسي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06% عند 10683 نقطة بمشتريات من المؤسسات العربية على بعض القياديات مع استمرار تراجع التجارى الدولى و فشله فى الاستقرار أعلى الـ 60 جنيه منذ تأثره بنتائج أعماله بعد زيادة المخصصات.
 

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