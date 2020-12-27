"بعد أزمة سقارة".. الصحفيين تُحيل مستشار وزير السياحة والآثار إلى التحقيق

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، إحالة الزميلة الصحفية نيفين العارف عضو الجمعية العمومية للنقابة، والمستشارة الإعلامية لوزير السياحة والآثار، للجنة التحقيق النقابية؛ للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة لها من الزملاء المكلفين بمتابعة ملف السياحة والآثار، على أن تستدعيها لجنة التحقيق للمثول أمامها الأسبوع المقبل.





وفوض المجلس ضياء رشوان نقيب الصحفيين لاستكمال الإجراءات الواجب اتخاذها لحل الأزمة مع وزارة السياحة والآثار، بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والزملاء.



