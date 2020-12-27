"بعد أزمة سقارة".. الصحفيين تُحيل مستشار وزير السياحة والآثار إلى التحقيق

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، إحالة الزميلة الصحفية نيفين العارف عضو الجمعية العمومية للنقابة، والمستشارة الإعلامية لوزير السياحة والآثار، للجنة التحقيق النقابية؛ للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة لها من الزملاء المكلفين بمتابعة ملف السياحة والآثار، على أن تستدعيها لجنة التحقيق للمثول أمامها الأسبوع المقبل.

وفوض المجلس ضياء رشوان نقيب الصحفيين لاستكمال الإجراءات الواجب اتخاذها لحل الأزمة مع وزارة السياحة والآثار، بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والزملاء.

وقرر المجلس إحالة الشكاوى المقدمة ضد الزميل إسماعيل جمعة عضو الجمعية العمومية إلى لجنة التسويات، على أن يتولى محمود كامل وأيمن عبدالمجيد عضوا المجلس التوفيق بين الزملاء، وفي حالة فشل التسوية يحال الزميل المشكو في حقه إلى لجنة التحقيق النقابية.

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ضياء رشوان تعدي وزير الآثار على صحفيين الفجر إحالة نيفين عارف للتحقيق

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