الأرصاد تكشف توقعات الطقس حتى نهاية العام: "نستمتع بجو مستقر" (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء، بدأ منذ أسبوع رسميًا وجغرافيًا، إلا أن درجات الحرارة ما زالت حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أنه على الرغم من بدء فصل الشتاء، إلا أن هناك شعور بالدفء أثناء ساعات النهار وخاصة مع سطوع أشعة الشمس، إلا أن أثناء الليل من الطبيعي أن تنخفض درجات الحرارة وأن يكون الطقس باردًا أثناء ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.

وتابعت "شاكر"، موجهة نصيحتها بضرورة القيادة بهدوء على الطرق في ظل وجود الشبورة المائية وخاصة الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أنه لن تكون هناك أي مشاكل على مدار الأسبوع، مضيفة: "سنستمتع بطقس مستقر طوال الأسبوع".

واستكملت حديثها، أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وباستثناء هذه الأمطار سيكون الجو مستقر تمامًا حتى نهاية الأسبوع الجاري، لذلك سنبدأ العام الجديد بجو رائع ومستقر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أثناء النهار تتراوح بين 21 و22 درجة بينما أثناء الليل تصل لـ13 أو 14 درجة.

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