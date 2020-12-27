لمواجهة كورونا.. "مطرانية ببا" ببني سويف تعتذر عن عدم استقبال المهنئين بالأعياد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت مطرانية ببا ببني سويف، اليوم الاحد، عن إعتذار جميع كنائس الايبارشية عن استقبال المهنئين بالأعياد والاكتفاء بالاتصال التليفونى، وتعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الانشطة الكنسية حتى 31 يناير، على ان يقام قداس عيدي الميلاد والغطاس بنسبة حضور 25% من سعة الكنيسة مع امكانية اقامة اكثر من قداس فى كل كنيسة.

جاء ذلك على خلفية إجتماع بعض كهنة مجمع الإيبارشية بحضور الأنبا اسطفانوس اسقف ببا وسمسطا والفشن، وبعد اخذ جميع الاراء وكذلك رأى الأطقم الطبية، في اطار متابعة الكنيسة المستمرة لمدى انتشار فيرس كورونا هذه الايام.

كما أعلنت المطرانية عن توجيه عدد من الدعوات لكل اسرة لحضور القداسات بما يضمن مشاركة الجميع، على أن تنتهى الصلوات فى ليلة رأس السنة وعيدي الميلاد والغطاس فى تمام العاشرة مساءًا.

وأقر الإجتماع إقامة صلاوات الجنازة بكاهن واحد وشماس واحد فقط، واسرة المنتقل، ويفضل ان يكون ذلك فى كنانس المدافن مع تعليق صلوات الثالث وغلق قاعات العزاء، وتقام صلوات الاكاليل بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد عن 20 شخصا من اسرتى العروسان.

كما أقر الإجتماع تعليق الدراسة بمعهد الانبا اثناسيوس للدراسات المسيحية ومعهد البابا شنودة الثالث للألحان والتسبحة، وإستكمال الدارسة اون لاين، مع السماح بإتمام سرى المعمودية والعيرون بحضور كاهن واحد فقط واريع افراد من أسرة المعمد مع تعليق صلاة الحميم، كذلك يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفونى فقط.

وشّدد الإجتماع، على انه فى حال انتشار الفيروس بشكل ملحوظ داخل اى بلد يتم رفع تقدير الموقف للمطرانية لاتخاذ قرار الغلق، مع التزام الجميع باتخاذ كافة الأجراءات الاحترازية بكل دقة، مع تكليف لجنة ادارة الأزمة لفيروس كورونا باستئناف اعمالها فورا وتقديم الخدمة للجميع.

يُذكر أن ديري "القديس العظيم الأنبا أنطونيوس" و"القديس العظيم الأنبا بولا بمركز ناصر" بمحافظة بني سويف بيان، أصدرت، بيانًا، الثلاثاء الماضي، قدما فيه اعتذرا فيه عن أى استقبالات رسمية أو شعبية صباح يوم عيد الميلاد المجيد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة المصرية لمجابهة وباء كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع.

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