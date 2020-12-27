موعد مباراة تشيلسي المقبلة عقب السقوط على يد أرسنال

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
تشيلسي
تشيلسي
حسام مجدي
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استطاع فريق أرسنال أن يفوز على نظيره تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد أرسنال إلى 17 نقطة ليتواجد في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. بينما يقف رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز السادس.

ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره أستون فيلا غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره أستون فيلا غدا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج.

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