موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

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في ظل تخطي أعداد حالات الإصابات بفيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" حاجز الألف إصابة يوميا خلال الفترة الأخيرة، بدأت حالة من القلق تسيطر على المصريين بشأن مستقبل وضع الوباء في البلاد.



وحسب وزارة الصحة فإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها، و7352 حالة وفاة.ف





زيادة الإصابات في تلك الشهور

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن شهور ديسمبر ويناير وفبراير، هي الأوقات الطبيعية التي تكثر فيهم الإصابة بالأمراض التنفسية، مؤكدة أن ذروة الإصابات بـ فيروس كورونا فى تلك الأشهر ستكون كبيرة؛ وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للعدوى.



وعن أسباب زيادة الإصابات مؤخرا، قالت وزيرة الصحة والسكان إن هذا يرجع إلى تواجد المواطنين فى أماكن مغلقة، والاختلاط الكثير مع أشخاص يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، وعدم مراعاة التباعد الجسدى، وعدم الالتزام بالكمامات عند الاختلاط أو المحادثات.



متى تتحسن الأوضاع؟

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أكد أن معدلات الزيادة اليومية في إصابات كورونا كبيرة، متوقعًا أن ذروة الموجة الثانية من كورونا ستكون في يناير المقبل وقد تستمر حتى منتصف فبراير.



وتابع وزير التعليم العالي: "نسبة الزيادة اليومية لإصابة كورونا معدلها كبير، شهر يناير وفبراير الوضع صعب جدًا الحالات هتستمر في الصعود لمصابي كورونا"، وبداية تحسن الأوضاع ستكون خلال النصف الثاني من شهر فبراير حيث من المتوقع انخفاض الإصابات، وهذه توقعات الجدول الحسابي".





إجراءات منتظرة

وعن الإجراءات التي تشهدها البلاد مستقبلا، قال قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "الدولة لن تتردد في اتخاذ أي إجراء في صالح المواطن وحمايته، نحن نعلم بشأن قلق أولياء الأمور بسبب طلاب المدارس والجامعات وفي إيدينا وسائل متاحة، ومننساش إن المرض دا وباء وضرب العالم كله".





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.