البابا تواضروس يكشف رأيه في لقاح كورونا (فيديو)

كشف البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رأي حول حصوله على لقاح كورونا حال توفره.





وقال "البابا تواضروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، قائلا: "آه هاخده"، فعقب "أديب"، قولت أه من غير تردد"، فقال "البابا تواضروس": " طبعا، ربنا يحفظكم جميعا، وكل سنة وأنتم طيبين".





إقرأ أيضا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها، و7352 حالة وفاة.