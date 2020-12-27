انتهاء تشطيبات متحف الحضارات بالعاصمة الإدارية

علمت «الفجر» أنه تم الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات النهائية لمتحف الحضارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى من المقرر افتتاحه بالتزامن مع افتتاح الحى الحكومى خلال الربع الأول من العام الجديد 2021.





وكانت الأحجار الثلاثة التى تصور الملك أخناتون وزوجته الملكة نفرتيتى، آخر ما استقبله المتحف مع 100 قطعة أثرية أخرى قادمة من مخازن متحف الأقصر، فى نوفمبر الماضى، إضافة إلى نموذج لعجلة حربية كانت مهداة للملك فاروق، كما تم استقبال مومياء «بانجم الثانى» كبير كهنة آمون. وسيتم العرض المتحفى باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث تم تزويد قاعات المتحف بشاشات للعرض بطريقة تفاعلية «مالتى ميديا»، مع رسوم توضيحية لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة.







