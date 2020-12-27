ياسر شوقى يكتب: شكراً «كورونا»





يقترب عام الوباء من نهايته، وتستعد مصر والعالم لاستقبال عام جديد قد يشهد نهاية أحد أسوأ كوابيس الجنس البشرى على الإطلاق، لكنه كابوس يليق بالعصر الحالى تماماً.





منذ سنوات ونحن نتحدث عن تكنولوجيا الاتصالات والتعليم عن بعد، وما قد يحدثه هذا العالم المتجدد من تغييرات كبيرة فى شكل وسياق المفردات اليومية للحياة المتعارف عليها، لكننا لم نتخيل أبدأ أن يدفعنا دفعاً فيروس لعين لدخول هذا العالم بسرعة أكبر مضطرين، وفى نفس الوقت نفقد أقارب وأصدقاء وأحباباً كنا نتمنى لهم السلامة والصحة ووفرة العيش على الدوام.





تسبب هذا الفيروس فى موجات متتالية من الخوف، بل الرعب على المستقبل، فى لحظة قد تفقد حياتك، أو تسمع أنه أصاب واحداً ممن تحب، لكنه سمح بنمو أنماط جديدة من الحياة، التى لم نكن نتخيل كم نحبها ونحرص عليها لولاه.





ورغم الإعلان عن نجاح عدة شركات فى إنتاج لقاح جديد ضد الفيروس إلا أن الأمل فى إنقاذ البشرية سريعاً يظل قيد الاحتمالات بإعلان المملكة المتحدة عن ظهور سلالته الجديدة الأكثر فتكاً وانتشاراً، ما أدى لانهيار معظم بورصات العالم وأسعار النفط، والتهديد بإغلاق آخر للحياة الاقتصادية بمختلف دول العالم.





لكن الإيجابيات كانت كثيرة خلال فترة حظر التجوال، فقد كانت بمثابة استراحة محارب للكثيرين، وتخلص أولياء الأمور لعدة أشهر من صداع المدارس والدروس الخصوصية التى لا تنتهى، والمفارقة أن الكثيرين من أفراد الأسر المصرية بدت خلال فترة حظر التجوال وكأنها تتعرف على بعضها البعض للمرة الأولى، الكل كان مشغولاً لحد الإنهاك، وليس لديه من الوقت ما يسمح بتبادل الحديث الطويل الذى لا يهدف سوى لتمضية الوقت، والذى يبدو لشخص منهك على الدوام مشغول الذهن مملاً وليس له معنى.. ماذا سيفعل الكلام بلا هدف لشخص مطلوب منه مصاريف مدارس، ودروس خصوصية، وأقساط لا تنتهى، ويعمل أكثر من 12 ساعة يومياً لجمع ما يكفى بالكاد، لكن الحياة عندما توقفت تماما بفعل الفيروس توقف معها مؤقتاً «اللهاث» على لقمة العيش.





شهدت أيضاً بعض البيوت طقوساً لم يكن يتخيل أرباب الأسر حدوثها، مثل «الطبخ» الذى أصبح إحدى المتع التى يساهم فيها جميع أفراد الأسرة، الكل يقترح، ويساهم فى شراء اللوازم، وتوزيع المهام، ثم يبدأ التنفيذ.. ومع ذلك أدى الفيروس لزيادة نسبة حالات الطلاق، فقد اكتشف الزوج بمجرد قضاء أغلب يومه فى المنزل أن زوجته لا تتوقف عن الكلام، امرأة تافهة، لا تتوقف عن «عكننته» ولا عن الصراخ، وكانت نظافتها محل تدقيق شديد، وكما يقول المثل «الفاضى يعمل قاضى».





صار لدى آخرين الوقت اللازم وأكثر من اللازم للقراءة، وممارسة التمارين الرياضية، وتعلم مهارات جديدة، منها على سبيل المثال «الحلاقة» لنفسه ولأفراد الأسرة فقد كان الذهاب إلى «الحلاق» خطرًا داهمًا فى بداية تعرف العالم على الفيروس، وبالطبع ساهمت نشرات الأخبار عن سرعة انتشاره وفتكه فى الدفع تجاه احتراف «الحلاقة» وكنت أحد هؤلاء.





قلة الضغوط اليومية الناتجة عن ظروف العمل أنتجت بعض الهدوء والتوازن النفسى، وبفضل «كورونا» أصبحت ساعات النوم أطول وأعمق، وأصبحت «البيجاما» رفيقًا لا يستهان بحميميته ودفئه.





أيضاً مع تقييد الحركة وانخفاض معدل استخدام وسائل النقل العام والخاص على السواء وحظر الطيران، انخفضت العوادم الضارة إلى أقل مستوياتها فى تاريخ البشرية، وأصبح التلوث أو السحابة السوداء التى لازمتنا على مدار عقود من الماضى، وتعلمنا من الفيروس أن «النظافة من الإيمان»، استهلكنا ما لا يتصور من المنظفات بأنواعها، وبكل الصور الممكنة، وحدث ما لم يكن ممكناً فى الأوقات العادية، مثل تقليل نفقات حفلات الزفاف، التى كانت تستهلك أموالاً طائلة بلا داعى لمن لا يملك ثمنها، لكنها كانت ضرورة «علشان الناس ما ياكلوش وشنا».





الآن ونحن على أبواب عام جديد، هل تعلمنا من الفيروس ما يفيد، لنستمر فى ممارسته، هل ننجو، أم سنعود إلى ما كنا عليه من «الطحن» و«التطاحن»، وتجاهل المنظفات، والإنفاق فيما يمكن إلغاؤه أو تحجيمه على أقل تقدير.. هل سنعود للعمل 12 ساعة يوميا فيما يمكن إنجازه من المنزل بنفس الكفاءة.





