سعر الدولار يستقر اليوم الأحد 27-12-2020 .. ويسجل 15.63 جنيه بـ "البنك المركزي "

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 27-12-2020 ، حيث يعتبر الدولار هو مؤشر لمدي قوة إقتصاد الدول، و من المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

سعر الدولار اليوم الأحد 27-12-2020

سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 15.63جنيه للشراء ، 15.76جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى : 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة : 15.66 جنيه للشراء ، 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية : 15.64 جنيه للشراء : 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى: 15.66 جنيه للشراءة ، 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة : 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر: 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.

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