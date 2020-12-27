برلماني: إسقاط الضريبة العقارية عن الفنادق تساهم في تذليل العقبات بسبب كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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برلماني: مبادرة إقراض المنشآت السياحية فائدة ٥٪ يساعد على تشجيع الاستثمار

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية أبريل المقبل، مؤكدا على أن هذا القرار يؤكد مدي مساندة الدولة المصرية كافة المؤسسات الحكومية والخاصة للعبور من ازمه كورونا بنجاح.

وأكد " المسعود"، خلال البيان الصادر له، أن مجتمع الأعمال، يعتبر شريكًا أصيلًا فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة المعلن والتي تحرص الدولة الان على تنفيذها حتى 2030، ويأتي ذلك بالرغم من تفشي الفيروس كورونا القاتل في البلاد، مما يؤثر بشكل سلبي على قطاع السياحه.

ووصف عضو مجلس النواب، إلى أن مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا بضمانة وزارة المالية ب" الناجحه" وجاء في الوقت الصحيح، خاصه وانها تؤكد على مدى حرص الدولة على دعم مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ القطاع السياحى، فى مواجهة أزمة كورونا وتذليل أى عقبات، مشيرا إلى ان هذه المبادرة جاءت في التوقيت الصحيح حيث تساهم فى نجاح كل المبادرات المساندة للمنشآت السياحية والفندقية للحفاظ على العمالة وزيادة الاستثمار في مصر..

وطالب البرلماني الحكومة بوضع آليات جديدة للتعامل مع كافة شركات القطاع الخاص المتأثرة بفيروس كورونا القاتل، للعبور من هذه الازمه بنجاح.

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