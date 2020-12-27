ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.19% مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.19% رابحاً 2.89 نقطة ليصل إلى مستوى 1495.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 937 ألف سهم بقيمة 123.2 ألف دينار بحرينى.







