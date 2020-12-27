ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.19% مع بداية التعاملات
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.19% رابحاً 2.89 نقطة ليصل إلى مستوى 1495.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 937 ألف سهم بقيمة 123.2 ألف دينار بحرينى.
وصعد بسوق البحرين المالي قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.85% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.66% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.29% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 3.16%.