استقرار أسعار الأسماك اليوم الأحد 27 -12-2020
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
الفجر الإقتصادي
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شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 حالة من الإستقرار ، حيث تراوح سعر الكيلو البلطي بين 14 إلى 16 جنيهًا، وكيلو قشر البياض ما بين 80 إلى 100 جنيه.
وتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و100 جنيه، وسجل البياض البلدي 70 إلى 100 جنيه، أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 25 جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين 80 و100 جنيه.
سجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وترواح سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 .جنيها للكيلو ،
وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.
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