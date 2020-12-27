استقرار أسعار الأسماك اليوم الأحد 27 -12-2020

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 حالة من الإستقرار ، حيث تراوح سعر الكيلو البلطي بين 14 إلى 16 جنيهًا، وكيلو قشر البياض ما بين 80 إلى 100 جنيه.





وتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و100 جنيه، وسجل البياض البلدي 70 إلى 100 جنيه، أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 25 جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين 80 و100 جنيه.



