MBC تبحث عن مواهب غنائية عراقية فقط.. وفيروس كورونا يعيقها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
Advertisements

بعد مواسم كثيرة من برنامج اكتشاف المواهب للكبار والصغار، قررت قناة MBC إنتاج برنامج جديد، ولكن لاكتشاف مواهب الغناء فى العراق فقط، كان من المقرر البدء فى تصويره، لكن يبدو أن الموجة الثانية لفيروس كورونا ستعطل هذه الخطوة.

البرنامج سيعرض على شاشة MBC عراق، وتم اختيار «عراق أيدول» اسما له، لكن المفاجأة أن لجنة التحكيم لن تضم الفنان العراقى كاظم الساهر، ولا الفنان ماجد المهندس، باعتبارهما أشهر العراقيين فى مجال الغناء، لكن اختارت MBC التفاوض مع نجوم شباب منهم المغنية رحمة رياض، وسيف نبيل المشهور بأغانيه الرومانسية، إضافة إلى الفنان حاتم العراقي، ولأول مرة تختار MBC مطربين صغاراً ليكونوا أعضاء فى لجنة التحكيم.

قناة mbc قدمت من قبل أربعة مواسم متتالية من برنامج «أراب آيدول»، وعرضت آخر موسم منه قبل ثلاثة أعوام تقريباً وضمت لجان تحكيم البرنامج راغب علامة وأحلام وحسن الشافعى ونانسى عجرم وغيرهم من النجوم،. لكن بعد تجميد المشروع إثر عرض برامج مواهب أخرى على mbc، فضلت أن تعيده للشاشة لكن بشكل مختلف.

«عراق آيدول»، من المقرر أن يتم تصويره فى أحد استديوات mbc فى بيروت بشكل مبدئى، وسعت القناة لتصويره قبل ارتفاع الموجة الثانية من فيروس كورونا، لكن هذا لم يحدث.

وتردد أن عدم تفاوض MBC مع الفنان كاظم الساهر، هو اعتذاره عن المشاركة فى برنامج «ذا فويس» الموسم الرابع، إلى جانب تصريحاته المتكررة عن شعوره بالتعب من مشاركته فى لجان التحكيم.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 13 ساعة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من كلوب على أنباء رحيل صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 16 ساعة

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

12:59 ص

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

08:30 ص

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن