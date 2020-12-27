MBC تبحث عن مواهب غنائية عراقية فقط.. وفيروس كورونا يعيقها





بعد مواسم كثيرة من برنامج اكتشاف المواهب للكبار والصغار، قررت قناة MBC إنتاج برنامج جديد، ولكن لاكتشاف مواهب الغناء فى العراق فقط، كان من المقرر البدء فى تصويره، لكن يبدو أن الموجة الثانية لفيروس كورونا ستعطل هذه الخطوة.





البرنامج سيعرض على شاشة MBC عراق، وتم اختيار «عراق أيدول» اسما له، لكن المفاجأة أن لجنة التحكيم لن تضم الفنان العراقى كاظم الساهر، ولا الفنان ماجد المهندس، باعتبارهما أشهر العراقيين فى مجال الغناء، لكن اختارت MBC التفاوض مع نجوم شباب منهم المغنية رحمة رياض، وسيف نبيل المشهور بأغانيه الرومانسية، إضافة إلى الفنان حاتم العراقي، ولأول مرة تختار MBC مطربين صغاراً ليكونوا أعضاء فى لجنة التحكيم.





قناة mbc قدمت من قبل أربعة مواسم متتالية من برنامج «أراب آيدول»، وعرضت آخر موسم منه قبل ثلاثة أعوام تقريباً وضمت لجان تحكيم البرنامج راغب علامة وأحلام وحسن الشافعى ونانسى عجرم وغيرهم من النجوم،. لكن بعد تجميد المشروع إثر عرض برامج مواهب أخرى على mbc، فضلت أن تعيده للشاشة لكن بشكل مختلف.





«عراق آيدول»، من المقرر أن يتم تصويره فى أحد استديوات mbc فى بيروت بشكل مبدئى، وسعت القناة لتصويره قبل ارتفاع الموجة الثانية من فيروس كورونا، لكن هذا لم يحدث.





وتردد أن عدم تفاوض MBC مع الفنان كاظم الساهر، هو اعتذاره عن المشاركة فى برنامج «ذا فويس» الموسم الرابع، إلى جانب تصريحاته المتكررة عن شعوره بالتعب من مشاركته فى لجان التحكيم.



