انخفاض الطماطم .. تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 27-12-2020









أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 27-12-2020





إستقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 27-12-2020 ، فيما شهدت أسعار الخضروات إنخفاضاً كبير في الطماطم وسجلت نحو 1.5-4 جنيه، وتراوحت البطاطس بين 50 - 150 قرشاً للكيلو.

واستقرت أسعار الكوسة بين 2- 4.5 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، وترواحنت أسعار البطاطا بين 1.5 -2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.





لبرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.





البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.





الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.





الرمان بين 3 و8 جنيهات.





الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.





الموز 9 جنيهات





البلح 8 جنيهات





كنتالوب 3 جنيهات





رمان 6 جنيهات





عنب 7 جنيهات





قشطة خضرا 50 جنيهات





كمثرى 17 جنيهات





كاكا 8 جنيهات





مانجة كيت 17 جنيهات



