انخفاض الطماطم .. تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 27-12-2020

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
اسعار الخضروات والفواكه
اسعار الخضروات والفواكه
الفجر الإقتصادي
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 27-12-2020

إستقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 27-12-2020 ، فيما شهدت أسعار الخضروات إنخفاضاً كبير في الطماطم وسجلت نحو  1.5-4 جنيه، وتراوحت البطاطس بين 50 - 150 قرشاً للكيلو. 
 
 
واستقرت أسعار الكوسة بين 2- 4.5 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، وترواحنت أسعار البطاطا بين 1.5 -2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.  
 
 
واستقرت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.
 

لبرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

الموز 9 جنيهات

البلح 8 جنيهات

كنتالوب 3 جنيهات

رمان 6 جنيهات

 عنب 7 جنيهات

قشطة خضرا 50 جنيهات

كمثرى 17 جنيهات

كاكا 8 جنيهات

مانجة كيت 17 جنيهات

بطاطا 2 جنيهات 

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