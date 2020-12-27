محمد سعد يشارك دينا الشربينى إعلاناً بعد اعتذار شيرين رضا





انتهى الفنان محمد سعد مؤخرا من تصوير إعلان جديد، يقدمه لشركة «اتصالات»، وتظهر معه الفنانة دينا الشربيني، وعلمنا أن الأجر الذى تعاقد عليه الفنان محمد سعد هو 3 ملايين جنيه.





كانت من المفترض أن تشارك دينا الشربينى بطولة هذا الإعلان الفنانة شيرين رضا، إلا أن رضا اعتذرت ما جعل القائمين على الإعلان يغيرون فكرته ورشحوا الفنان محمد سعد ليكون إلى جوار دينا ووافق، ومن المقرر عرض الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة.





محمد سعد يقوم حاليا بالتحضير لفيلمه الجديد، الذى يحمل عنوان «الصحبة الحلوة»، الذى يتعاون خلاله مع الفنان يحيى الفخرانى، والمؤلف وحيد حامد، والمخرجة ساندرا نشأت.





لم يقدم سعد أى عمل فنى خلال عام 2020 الجارى الذى أوشك على انتهائه، وكانت آخر إطلالاته على جمهوره عام 2019 الماضى، وقدم فيلمى «محمد حسين»، و«الكنز 2».



