التكاليف الإنتاجية تحرم نيللى كريم من «دهب» رمضان المقبل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الفنانة نيللى كريم مؤخرا عن استعدادها لدخول تصوير مسلسلها الجديد «دهب»، الذى كان من المفترض أن تنافس به فى الماراثون الرمضانى المقبل لعام 2021، من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج هانى خليفة، إلا أن صناع العمل قرروا صرف النظر عن تنفيذه فى الوقت الحالى.

وعلمنا أن العمل واجه أزمة وصعوبات إنتاجية، وتمثلت فى ضرورة التصوير بمدينة دهب الساحلية، لأن أغلب أحداث العمل تدور هناك، وهو الأمر الذى كان عائقاً أمام الشركة، وسيحتاج تخصيص ميزانية أكبر، ما جعلها تقرر تغييره بعمل آخر، وقامت «العدل جروب» بعرض الأمر على نيللى كريم، ولاقى ترحيبا من جانبها.

واستقرت نيللى خلال الفترة الماضية على مسلسل آخر لتخوض به السباق الرمضانى، وقامت باختيار فكرة عرضت عليها من قبل ورشة كتابة يكتب فيها عدد من المؤلفين الشباب، انتهوا مؤخرا من كتابة الحلقة العاشرة، لكن لم يوضع له اسم حتى الآن، وحتى كتابة هذه السطور لم يتول أى مخرج مسئولية إخراجه، بالرغم من أن نيللى كريم والشركة المنتجة رشحوا أكثر من مخرج، إلا أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق مع أى منهم.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نيللى كريم الدرامية كان مسلسل «بـ 100 وش»، الذى شاركها بطولته الفنان آسر ياسين، ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وعرض فى الماراثون الرمضانى الماضى.

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