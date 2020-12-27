تفاصيل لقاء ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى فى «اللى مالوش كبير»

تستعد الفنانة ياسمين عبدالعزيز للبدء فى تصوير «اللى مالوش كبير» المقرر أن تنافس به فى الموسم الرمضانى المقبل، والذى يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضى، ويشاركهما بطولته الفنان خالد الصاوى، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكرى.





وتجسد ياسمين فى المسلسل شخصية «غزل» وهى فتاة مغلوبة على أمرها تخضع لوالدها الذى يجعلها تتزوج غصبا عنها شخصًا أكبر منها، ويجسد شخصيته خالد الصاوى، ويظهر أحمد العوضى فى دور شاب مكافح فى الحياة «سيف الخديوى» وعايدة رياض تظهر فى شخصية والدة ياسمين فى الأحداث، ومحمد عبد العظيم والدها.





يذكر أن هذا العمل يعد التعاون الأول لياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضى بعد زواجهما، الذى تم فى العام الماضى، وحينها كانت تنافس ياسمين بمسلسل «ونحب تانى ليه» فى رمضان الماضى، الذى شاركها بطولته كل من شريف منير وكريم فهمى، بينما كان العوضى يشارك بدوره فى مسلسل «الاختيار»، الذى شارك فى بطولته إلى جوار الفنان أمير كرارة.







