هند صبرى تبحث عن الطلاق على نتفليكس





تحضر الفنانة هند صبرى لتقديم مسلسلها الجديد، «عايزة اتطلق»، وهو الجزء الثانى من مسلسلها «عايزة أتجوز»، الذى قدمته فى الماراثون الرمضانى لعام 2010، وتعاونت خلاله مع المخرج رامى إمام، والمؤلفة غادة عبدالعال.





وعلمنا أن هند ستقدمه عبر شبكة نتفليكس، ويعد هذا التعاون الأول لها مع الشبكة.





تدور أحداث العمل عكس شخصيتها فى مسلسل «عايزة أتجوز»، حيث جسدت خلاله فتاة تبحث عن الزواج بأى طريقة، لكنها فى العمل الجديد تبحث عن الطلاق بأى طريقة، وتحث الآخرين الذى يتعرضون لنفس المشاكل مع أزواجهم وتصعب سير الحياة بينهم، ولكن فى نمط كوميدى كما كانت تسير الأحداث فى «عايزة أتجوز».





ويعمل فريق عمل المسلسل حاليا على تعاقد باقى الفنانين المشاركين فى بطولته، ولم يتعاقد على المسلسل سوى الفنانة سوسن بدر، التى تجسد شخصية والدة الفنانة هند صبرى خلال الأحداث، كما كانت تجسد شخصية والدتها فى مسلسل «عايزة أتجوز».





هند صبرى ستطل على جمهورها أيضا فى الماراثون الرمضانى المقبل من خلال مسلسل «هجمة مرتدة»، التى تجسد فيه البطولة النسائية إلى جوار الفنان أحمد عز، وهو من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين، نضال الشافعى، وصلاح عبدالله، وهشام سليم، وندى موسى، وأحمد حلاوة، وآخرين.







