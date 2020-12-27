7 وفيات بكورونا وحالات الشفاء تتجاوز 10 آلاف في موريتانيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
موريتانيا
موريتانيا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 7 وفيات و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وبحسب وزارة الصحة الموريتانية، وصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس البلاد، منذ بدء تفشي الفيروس في مارس الماضي إلى 13516 إصابة، من ضمنها 10065 حالة شفاء، و321 حالة وفاة، بالإضافة إلى وجود 3130 حالة نشطة.

 

ولفتت الصحة الموريتانية، إلى أن من ضمن هذه الحالات النشطة هناك 2961 حالة من دون أعراض، و109 حالات لديها أعراض خفيفة، و60 حالة خطيرة.

 

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