بيراميدز يبحث عن فوزه الأول أمام سيراميكا "المتوهج" بالدوري





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة نظيره بيراميدز بستاد السويس الجديد في تمام الساعة السابعة و النصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة ٤ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





يتواجد سيراميكا كليوباترا في وصافة الدوري الممتاز برصيد ٦ نقاط بعدما فاز في أول جولتين ، الأولي علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشئ بهدفي شريف دابو و محمود نبيل ، و الثانية علي حساب البنك الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف من توقيع حسين شادي هدفين، وشريف دابو هدف.





بينما يسعي بيراميدز لتحقيق أول انتصار له في الدوري ، وتعزيز وضعه في الدوري الممتاز وهو في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحده بعد خسارته في الجولة الأولي من الإتحاد السكندري بهدفين لهدف بتوقيع كلا من عمار حمدي و خالد الغندور للإتحاد وعبد الله السعيد لبيراميدز.





وفي الجولة الثانية استطاع فريق بيراميدز أن يقتنص نقطة التعادل مع الزمالك.





ولكن بيراميدز يسعي أن يتخطي سيراميكا كليوباترا وأن يستغل الدفعة المعنوية للفريق بعد فوزه علي نظيره الاتحاد الليبي بكأس الكونفدرالية بهدف دون رد من توقيع جون انطوي.



