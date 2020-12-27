اسعار اللحوم اليوم الأحد 27-12 -2020.. كيلو " الضاني" بـ 140 جنيه

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي
Advertisements

حققت أسعار اللحوم إستقراراً في الأسعار اليوم الأحد 27-12-2020 ، وذلك لحرص الحكومة علي توفير اللحوم في جميع المنافذ مع صحوة جديدة للإهتمام بالثروة الزراعية والحيوانية في مصر .


وتحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسئول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 27-12-2020

سجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك ووالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من كلوب على أنباء رحيل صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ حوالي 9 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 20 ساعة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم في مصر اليوم الاثنين 23-11-2020

أسعار اللحوم البلدي اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في محلات الجزارة

أسعار اللحوم اليوم الأحد 29-11-2020 .. كيلو البتلوبـ 180 جنيه

أسعار اللحوم اليوم السبت 5-12-2020 .. كيلو "الجملي" بـ 100 جنيه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأحد 6-12-2020 .. "البفتيك" بـ 140 جنيه

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 11-12-2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

12:59 ص

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

08:30 ص

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن