اسعار اللحوم اليوم الأحد 27-12 -2020.. كيلو " الضاني" بـ 140 جنيه





حققت أسعار اللحوم إستقراراً في الأسعار اليوم الأحد 27-12-2020 ، وذلك لحرص الحكومة علي توفير اللحوم في جميع المنافذ مع صحوة جديدة للإهتمام بالثروة الزراعية والحيوانية في مصر .









وتحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسئول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.





أسعار اللحوم اليوم الأحد 27-12-2020





سجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك ووالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.