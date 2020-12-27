فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021.. خطوات الاستعلام وطرق السداد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
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فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021.. خطوات الاستعلام وطرق السداد 

فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021، كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن موعد إصدار فاتورة شهر يناير، والتي من المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الإتصالات، وذلك ضمن جهود الدولة للحد من الزحام وضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
تقدم شركة المصرية للاتصالات خدمة معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021 إلكترونيا بدلا من الذهاب لمقر الشركمة للحفاظ على صحة المواطنين وتفادي إنتشار فيروس كورونا المستجد.

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

- ثم كتابة البريد الإلكتروني الخاص والرقم السري لكي يتم تسجيل الدخول.

- وبعد ذلك يتم إدخال كود المحافظة التابع لها.

- وبعدها كتابة رقم الهاتف.

- وأخيرا الضغط على عرض الفاتورة وخلال ثواني تظهر قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي
هناك طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، ومنها:
خدمة فوري 
من خلال المحفظة الالكترونية 
أو من أقرب سنترال.

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بوضع فترة سماح لسداد قيمة الفاتورة، وهي مدة أقصاها 30 يوم وإذا لم يتم السداد يتم إنقطاع الخدمة.

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