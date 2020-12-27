جنيه واحد لكل جرام .. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم





ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020 ، حيث سجل ارتفاع بمعدل جنيه واحد لكل جرام علي كل الأعيرة ،ويري المحللون أن أسعار الذهب سوف تكون جيدة خلال العام الجديد ولكن سيتوقف ذلك علي مدي تأثير لقاح فيروس كورونا، فاعليته، وتداعياته، ولوجستيات الإمداد في ظل الإصابات القياسية المسجلة يوميًا، وضعف النظام الصحي في الولايات المتحدة، وانتظار أرقام الإصابات في فترة ما بعد إجازات الأعياد.





سعر الذهب اليوم الأحد 27-12-2020 :





وحقق سعر جرام الذهب اليوم الأحد 27 -12-2020





عيار 21 استقر اليوم عند 818 جنيها.





وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 701 جنيه.





، وسعر الجرام عيار 24 نحو 935جنيهًا.





وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6544 جنيهًا.



