جنيه واحد لكل جرام .. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الإقتصادي
Advertisements

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020 ، حيث سجل ارتفاع بمعدل جنيه واحد لكل جرام علي كل الأعيرة ،ويري المحللون أن أسعار الذهب سوف تكون جيدة خلال العام الجديد ولكن سيتوقف ذلك علي مدي تأثير لقاح فيروس كورونا، فاعليته، وتداعياته، ولوجستيات الإمداد في ظل الإصابات القياسية المسجلة يوميًا، وضعف النظام الصحي في الولايات المتحدة، وانتظار أرقام الإصابات في فترة ما بعد إجازات الأعياد. 

سعر الذهب اليوم الأحد 27-12-2020 :

وحقق سعر جرام الذهب  اليوم الأحد 27 -12-2020

عيار 21 استقر اليوم عند 818 جنيها.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 701 جنيه.

، وسعر الجرام عيار 24 نحو 935جنيهًا.

 وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6544 جنيهًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من كلوب على أنباء رحيل صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 16 ساعة

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب يواصل تراجعه في سوق الصاغة اليوم الاحد 10-2-2019- تحديث جديد للأسعار

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 1-11-2020 في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12-11-2020

إستقرار أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 22-11-2020

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-11-2020

عاجل.. أسعار "الذهب" تسجل تراجعات جديدة في تعاملات اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

12:59 ص

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

08:30 ص

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن