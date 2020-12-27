الألومنيوم يواجه سوهاج وعينه علي الصدارة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تتجه أنظار جماهير نجع حمادي، في الثانية والنصف من عصر غدا الاثنين صوب ملعب نادي سوهاج ،الذي يحتضن اللقاء الهام بين فريق نادي الالومنيوم، ونظيره فريق نادي سوهاج، ضمن مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني.

ويدخل فريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، هذا اللقاء باحثا عن الفوز لضمان استمراره بالصدارة، لاسيما وانه يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط متساويا مع المنيا في عدد النقاط، وفوز الغد للفريق الحمادي، مع تعثر المنيا أمام الإعلاميين يعطي الصدارة للالومنيوم.

علي الجانب الآخر، يدخل فريق سوهاج بقيادة ابن البلد احمد خلف، وهو في المركز الثامن برصيد8 نقاط، ويطمح الفريق السوهاج، في إيقاف قطار الفريق الحمادي واحتلال مركز متقدم بجدول المجموعة، بعد مرور 6 أسابيع من المسابقة

آخر مباريات الفريقين الموسم الماضي انتهت بالتعادل السلبي، والذي حرم فريق نادي الألومنيوم من الصعود للدوري الممتاز، لاسيما انه كان يحتاج للفوز بأي نتيجة ليتاهل مباشرة لدوري الأضواء والشهرة

ترتيب المجموعة
1- المنيا 10 نقاط
2- الألومنيوم 10 نقاط
3- الشرقية للدخان 10 نقاط
4- ديروط 9 نقاط
5- بترول اسيوط 9 نقاط
6- شبان قنا 8 نقاط
7- الإعلاميين 8 نقاط
8- سوهاج 8 نقاط
9- قنا 7نقاط
10- الفيوم 7نقاط
11- شباب سمسطا 6 نقاط
12- طهطا 5 نقاط
13- تليفونات بنى سويف 4 نقاط
14- بنى سويف 4 نقاط
15- أسمنت أسيوط 3 نقاط
16-كيما أسوان نقطتين

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