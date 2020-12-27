بيراميدز يستعيد رمضان صبحي أمام سيراميكا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي 

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إيريك تراوري 

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - دودو الجباس

وشهدت القائمة تواجد رمضان صبحي بعدما غاب عن لقاء الزمالك في الجولة الماضية بسبب الإيقاف.

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