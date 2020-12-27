بيراميدز يستعيد رمضان صبحي أمام سيراميكا





أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.





وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:





حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي





خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إيريك تراوري





خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - دودو الجباس





وشهدت القائمة تواجد رمضان صبحي بعدما غاب عن لقاء الزمالك في الجولة الماضية بسبب الإيقاف.



