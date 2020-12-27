اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27 ديسمبر

ننشر لكم درجات الحرارة المتوقعة في العديد من محافظات ومدن مصر، وفقا لبيان هيئة الارصاد الجوية، حيث يبحث المواطنين عن بيان الأرصاد باستمرار لمعرفة درجات الحرارة ومتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس:



وبالنسبة لدرجات الحرارة الأحد فتسجل القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، بينما الإسكندرية تسجل العظمى 22 والصغرى 13 درجة، وعن مطروح فتصل العظمى لـ20 درجة والصغرى 10 درجة، بينما سوهاج فتكون العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وقالت الأرصاد، إن الطقس يكون بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.