قتلى وجرحى بهجوم مسلح في ولاية إيلينوي الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرون بهجوم مسلح داخل قاعة "بولينغ" في مدينة روكفورد بولاية إيلينوي الأمريكية.

وألقت شرطة ولاية إيلينوي، القبض على مشتبه به ليل السبت بعد إطلاق نار خلف قتلى وجرحى في مدينة روكفورد وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم توضح الشرطة في ولاية إيلينوي، هوية الشخص الذي تم اعتقاله وعن حيثيات الحادث.