قتلى وجرحى بهجوم مسلح في ولاية إيلينوي الأمريكية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:03 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرون بهجوم مسلح داخل قاعة "بولينغ" في مدينة روكفورد بولاية إيلينوي الأمريكية.

 

وألقت شرطة ولاية إيلينوي، القبض على مشتبه به ليل السبت بعد إطلاق نار خلف قتلى وجرحى في مدينة روكفورد وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ولم توضح الشرطة في ولاية إيلينوي، هوية الشخص الذي تم اعتقاله وعن حيثيات الحادث.

 

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ولاية إيلينوي الأمريكية هجوم مسلح قتلى وجرحى أمريكا

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