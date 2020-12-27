الأرصاد: طقس الأحد مائل للدفء ودرجة الحرارة في القاهرة 22

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
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قالت الأرصاد الجوية إن طقس الأجد مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على الطرق السريعة.

وأكدت الأرصاد الجوسة أن الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد يسودها طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. 

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الأحد إليكم التالي:
القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة
مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة
سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة
قنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة
أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة

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