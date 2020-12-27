الأرصاد تكشف كواليس طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتحذر من هذه الظاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن كواليس طقس الـ72 ساعة المقبلة، كما حذرت من ظاهرة الشبورة المائية التي تجتاح المحافظات في الصباح الباكر مما تعيق رؤية السائقين أثناء القيادة، ناصحة بالقيادة بهدوء وتوخي الحذر.





حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

- الطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

- هناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 11»، الإسكندرية «22– 13»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 12»، أسوان «26 – 12» .





حالة الطقس ودرجات الحرارة الإثنين

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً

- الطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

- شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين ( 30 % ) .





- درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 12»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .





حالة الطقس ودرجات الحرارة الثلاثاء

- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً

- الطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

- وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

- أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ( 30 % ) .





درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 12»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «20 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «23 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .