بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة.. آداب حلوان تنظم ندوات توعوية وورش عمل عن دور الشباب في حماية البيئة

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" نظمت وحدة خدمة المجتمع بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بكلية الآداب جامعة حلوان وأسرة أصدقاء البيئة (بستان امل) ندوة توعوية تثقيفية بعنوان ( دور الشباب في حماية البيئة) وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب، وإشراف الأستاذة الدكتورة رشا صالح القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد أسرة بستان امل البيئية.



حاضر في الندوة الدكتور وائل رضا رئيس وحدة الشباب، ومدير عام الإعلام بوزارة البيئة، وتفاعل الطلاب الحاضرون مع المحاضر من خلال الأسئلة التى كان يوجهها إليهم عن البيئة وأنواع التلوث وأشكاله وصوره المختلفة والمتعددة، وطرق حماية البيئة والمحافظة عليها، وكيفية نشر الوعى البيئى، واختتم المحاضر حديثه بعرض افلام توعوية عن مخاطر التلوث الجسيمة على حياة البشر، وعن ترشيد الاستهلاك وعلاقته بالبيئة، وعن معنى الرضا في حياة الناس.



ثم انتقل الطلاب إلى حديقة الكلية لحضور ورشة عمل بعنوان ( ازرع شجرة) قدمها الأستاذ نبيل محروس الأمين العام لمؤسسة ازرع شجرة، وتحدث فيها عن الأهمية الكبيرة لشجرة المورينجا التى تقدم للإنسان فائدة كبيرة من خلال بذورها وأوراقها المفيدة في رفع المناعة الطبيعية للإنسان باعتبارها من مضادات الأكسدة الفعالة، كما أوضح جدواها الاقتصادية، والعائد المادى الكبير الذى يمكن أن يدره مشروع زراعتها، وأبرز المحاضر دور نباتات مثل الصبار والروز مارى والريحان والزعتر وغيرها من النباتات الطبية في علاج الإنسان، وفي تشكيل التوازن البيئى.



كما تحدث عن طرق العناية بالنباتات والمحافظة عليها، وكيفية تدوير المخلفات، وسبل رفع الوعى البيئى، ودور المجتمع المدنى والإعلام في ذلك، ثم انتقل الأستاذ نبيل محروس إلى الجزء العملى من الورشة، وقام بتوزيع كمية كبيرة من بذور شجرة المورينجا على كل الطلاب الحاضرين ليزرعوها في بيوتهم، ثم بيَّن لهم كيفية زراعاتها والاعتناء بها من خلال مجموعة من الشتلات قدمها للطلاب ليقوموا بزراعاتها أمامه في حديقة الكلية. وفي النهاية قدم المحاضر إلى الكلية مجموعة من النباتات لزراعتها في حديقة الكلية.



عقدت الندوة وورش العمل من خلال متابعة وتنفيذ د. هناء عبد العزيز مدير وحدة خدمة المجتمع ونائب رائد أسرة أصدقاء البيئة (بستان امل) ود. هالة الجزايرى نائب مدير الوحدة والأستاذ أحمد الجراحى مدير رعاية الشباب، والأستاذة هايدى محمود مسئول نشاط الأسر الطلابية برعاية الشباب.



