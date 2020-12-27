الزمالك يخطط الحفاظ على نجميه

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:26 ص
الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
Advertisements
يقوم أشرف قاسم المشرف العام على فريق كرة القدم في الزمالك بعقد جلسة في الفترة المقبلة مع نجمي الفارس الأبيض محمود شيكابالا ومحمود جنش وذلك من أجل حسم ملف تعديل عقودهما.

ومن المتوقع أن يتم عقد الجلسة عقب الاتفاق بشكل مبدئي على ذلك في جلسة تمت خلال الساعات الماضية.
وقامت لجنة كرة القدم في الزمالك بفتح ملف تعديل عقود بعض اللاعبين من أصحاب العقود المالية القليلة.

ويسعى الزمالك لمواجهة سموحة في المباراة التي ستجمعهما مساء الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

يذكر أن الزمالك حصد 4 نقاط من أول جولتين في الدوري المصري بالفوز بهدفين نظيفين على حساب المقاولون العرب والتعادل الإيجابي مع براميدز بهدف لكل منهما.

أخبار تهمك

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من كلوب على أنباء رحيل صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

12:59 ص

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

08:30 ص

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن