السودان يعلن استعادة 70% من أراضيه على الحدود الإثيوبية
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:03 ص
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أعلنت السلطات السودانية، اليوم، استعادة السيطرة على 70% من أراضيهم على الحدود الإثيوبية.
وقال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح: استعدنا السيطرة على نحو 70% من أراضينا على حدود إثيوبيا.
وأضاف صالح، في تصريحات نقلتها قناة العربية: قواتنا تحركت بشكل دفاعي والاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين، والقوات التي هاجمتنا على حدود إثيوبيا ليست ميليشيا بل قوات نظامية.
وقال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح: استعدنا السيطرة على نحو 70% من أراضينا على حدود إثيوبيا.
وأضاف صالح، في تصريحات نقلتها قناة العربية: قواتنا تحركت بشكل دفاعي والاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين، والقوات التي هاجمتنا على حدود إثيوبيا ليست ميليشيا بل قوات نظامية.
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