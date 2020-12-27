السودان يعلن استعادة 70% من أراضيه على الحدود الإثيوبية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:03 ص
فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح
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أعلنت السلطات السودانية، اليوم، استعادة السيطرة على 70% من أراضيهم على الحدود الإثيوبية.

وقال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح: استعدنا السيطرة على نحو 70% من أراضينا على حدود إثيوبيا.

وأضاف صالح، في تصريحات نقلتها قناة العربية: قواتنا تحركت بشكل دفاعي والاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين، والقوات التي هاجمتنا على حدود إثيوبيا ليست ميليشيا بل قوات نظامية.

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