كندا تعلن اكتشاف أول إصابتين بفيروس كورونا المتحور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت السلطات الكندية، اكتشاف أول إصابتين بفيروس كورونا المتحور، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

هذا، ويعاني العالم كله منذ شهر ديسمبر الماضي، من انتشار فيروس كورونا والذي أعلنته منظمة الصحة العالمة جائعة على مستوى العالم في شهر مارس الماضي.

واضطرت عدد من دول العالم إلى الإغلاق الاقتصادي، وإغلاق حدودها لعدة أشهر، وبعدها عادت عجلة الإنتاج فيها مرة أخرى، إلا أن الموجة الثانية تسببت في عودة الإغلاق مرة أخرى.

ووصل عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى حوالي 80 مليون شخص، بينما اقتربت الوفيات من حدود المليوني إصابة.

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