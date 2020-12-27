مخرج فيلم سوداني مرشح لـ"أوسكار" يتحدث عن حروب سياسية منعت عرض فيلمه

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعرب المخرج السوداني، أمجد أبو العلا، اليوم الخميس، عن استيائه الشديد من استمرار عدم طرح فيلمه "ستموت في العشرين" في بلاده، رغم نيله ترشيحا لجائزة "أوسكار" الأمريكية، وفوزه بالعديد من الجوائز من مهرجانات سينمائية. 

ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" بيانًا مطولًا أبرز ما جاء فيه "آن الأوان نتحدث للمرة الثانية والثالثة وللمرة التي ليست الأخيرة عن عدم عرض الفيلم في بلده الأم!، لكي نفهم فقط هل هو نظام غلط أم هي حرب سينمات على منتجنا السينمائي، أم هي بواقي حروب سياسية أم مجرد سوء حظ إذا دخلنا عامل فيروس "كورونا" المستجد وتسريب الفيلم في شهر يونيو/ حزيران الماضي".

وسرد أبو العلا رحلة عرض الفيلم، مرورا بطرحه تجاريا لأول مرة في تونس في ديسمبر/ كانون الأول 2019 لمدة شهر ونصف، وكان مخططا له أنه يطرح قبلها بأسابيع في قاعات سينما عفراء وقاعة الصداقة، ثم طرح تجاريا في دبي في يناير/ كانون الثاني 2020 ثم تجاريا في فرنسا لمدة شهر ونص، بعدها حدث الإغلاق العام نتيجة "كورونا"، ثم عاد للعرض في سينمات سويسرا لمدة 3 أشهر و6 أشهر في القاهرة حتى الآن ولا يوم عرض في السودان

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