مخرج فيلم سوداني مرشح لـ"أوسكار" يتحدث عن حروب سياسية منعت عرض فيلمه





أعرب المخرج السوداني، أمجد أبو العلا، اليوم الخميس، عن استيائه الشديد من استمرار عدم طرح فيلمه "ستموت في العشرين" في بلاده، رغم نيله ترشيحا لجائزة "أوسكار" الأمريكية، وفوزه بالعديد من الجوائز من مهرجانات سينمائية.





ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" بيانًا مطولًا أبرز ما جاء فيه "آن الأوان نتحدث للمرة الثانية والثالثة وللمرة التي ليست الأخيرة عن عدم عرض الفيلم في بلده الأم!، لكي نفهم فقط هل هو نظام غلط أم هي حرب سينمات على منتجنا السينمائي، أم هي بواقي حروب سياسية أم مجرد سوء حظ إذا دخلنا عامل فيروس "كورونا" المستجد وتسريب الفيلم في شهر يونيو/ حزيران الماضي".



